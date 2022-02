“Feliz Natal, minha gente”. Os desejos de Pedro Granger para a quadra

View this post on Instagram

Um santo e feliz Natal para todos. Cheio de Jesus para quem acredita, e cheio de tudo aquilo que Jesus significa pra mim para quem não acredita . Isto trocado por miúdos dá: cheio de amor , tolerância , amizade, respeito, gratidão, generosidade, alegria, VIDA… que os presentes de mais logo não nos façam esquecer isto que é mesmo o mais importante . Mas que venham os presentes , o peru e companhia limitada que são sempre bem-vindos também lol . FELIZ NATAL minha gente . #PedroGranger #Natal #Jesus #merrychristmas #Love #Crib #christmastree #dielmar