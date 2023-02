Fernanda Serrano mostra corpo escultural na praia aos 49 anos

A poucos meses de completar 50 anos, Fernanda Serrano mostrou o corpo de sonho num paraíso junto ao mar.

Fernanda Serrano celebrou o Dia dos Namorados com um dia de atraso mas, as imagens do corpo escultural, aos 49 anos (completa 50 em novembro) da atriz da TVI num paraíso (não identificado) fizeram os fãs “perdoarem” tudo e os elogios à boa forma foram às centenas no perfil de Instagram da artista.

“Ontem foi para todos o dia do Amor, dos amigos, dos namorados, da família de quem amamos e nos quer muito por perto”, lembrou nas redes sociais.

“Como sou do contra, celebro hoje com este abraço do tamanho do céu, para todos aqueles que amo e quero bem! Os que todos os dias me fazem sorrir e acreditar que o amor ainda é a maior de todas as riquezas!”, concluiu Fernanda Serrano.

As imagens foram captadas por um drone e mostram o descanso de Fernanda Serrano – que pode ser vista na novela “Quero é Viver”, da TVI -, num local paradisíaco.