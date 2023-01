Fernanda Serrano mostra-se de biquíni no Zanzibar: “Que mulherão”

Fernanda Serrano posou de biquíni durante as férias no Zanzibar. A atriz tem-se divertido na companhia da filha Laura.

Aos 49 anos, a atriz demonstrou que a idade é só um número ao deixar-se fotografar de fato de banho na praia e na piscina. A intérprete surgiu, no perfil de Instagram, com uma parte de cima com padrão leopardo.

“Apaixonada… natureza perfeita! Embora esteja quase da cor da estrela… não mostrem à minha mãe”, começou por escrever, em tom de brincadeira.

“Estou feliz e feliz por ter descoberto este paraíso! Ideia e decisão da miss Laurinha”, contou a profissional da TVI, revelando que a decisão de viajar até Zanzibar foi da filha Laura.

“Que mulherão”, “Sereia” e “Linda” foram vários dos elogios que apareceram na secção de comentários por parte dos cibernautas.

Aquando da sua chegada ao local de férias, Fernanda Serrano começou por não revelar onde se encontrava. “Às vezes, quando não temos certezas do melhor caminho a seguir, parar e estarmos connosco, é mesmo o melhor a fazer!”, escreveu, rendida.

A atriz já tinha confessado que a viagem de 20 horas valeu a pena. “Paraíso com um dos meus maiores amores! 20 horas depois, valeu a pena!” confessou.