Fernando Rocha diz “não” à TVI por “razões sentimentais” e fica na SIC

Fernando Rocha disse que não a uma “proposta milionária” de trabalho da TVI. O humorista vai continuar na SIC pela “ligação sentimental” que tem com o terceiro canal.

O comediante recebeu um convite da estação de Queluz de Baixo, segundo avança o “Diário de Noticias”. No entanto, por estar há tantos anos na SIC, Fernando Rocha recusou a proposta.

“Recusou a proposta por razões sentimentais que o ligam à SIC há muitos anos”, começou por revelar uma fonte ao DN.

“O Fernando Rocha é muito grato pelo que o canal fez por ele e não tinha como aceitar um convite da concorrência, por mais aliciante que tenha fosse”, acrescentou o ator que integra o elenco da novela “Amor Amor”.

A revista “TV Guia” já tinha adiantado na edição desta sexta-feira que a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira, queria contratar o comediante, apresentando-lhe o projeto do qual iria fazer parte e que não passaria, apenas, pela apresentação de programas.

Lembre-se que Fernando Rocha saltou para as luzes da ribalta depois de ter feito parte do elenco de humoristas do programa “Levanta-te e Ri”. Pelo formato passaram comediantes como Bruno Nogueira, Ricardo Araújo Pereira, Marco Horácio, Hugo Sousa, entre outros.

Além de apresentador, Fernando Rocha é também ator e pode ser visto todas as noites no papel de um divertido bombeiro na nova novela da SIC “Amor, Amor”.