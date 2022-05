Fernando Rocha revela como perdeu 22 quilos: “O médico disse-me que não chegava aos 65 anos”

Fernando Rocha está visivelmente mais magro. O humorista confessou que perdeu 22 quilos desde janeiro e explicou como conseguiu emagrecer.

Em entrevista à revista “TV 7 Dias” o humorista revelou o que levou a lutar por uma nova silhueta e qual a sua dieta.

“Estou mais magro. Foi uma decisão minha, mas… O médico disse-me, por outras palavras, ‘se continuares a comer e a beber conforme andas, em almoços e jantares com amigos, não deves chegar aos 65 anos’’ Eu olhei para o relógio e pensei: ‘só faltam 14 anos’. A minha filha ainda ontem nasceu e já está com 17, o mais velho cheira a cerveja e a tabaco. Isto passa muito rápido”, contou à publicação.

“Fui ter com uma nutricionista e ela disse para eu parar de comer isto, comer aquilo, e aconselhou-me a ir para um ginásio com o personal trainer. Cheguei ao ginásio, escolhi um e pronto”, explicou ainda à “TV 7 Dias”.

De seguida, o também ator afirmou que a ajuda da nutricionista foi indispensável: “A minha nutricionista foi uma das chaves disto. Ela ensinou-me a comer. Eu pensava que sabia comer e não sabia. Hoje, mudei os meus hábitos alimentares, não totalmente, mas uma grande parte. E tenho o mesmo prazer de quando me alambazava com batatas fritas a pingar a óleo. Não passo fome. Nas gravações, eles têm sempre um prato de dieta, evito hidratos, como uma salada, uma gelatina e está bom. Já perdi 22 quilos desde janeiro”.

“Não foi difícil, é uma questão de escolhermos. A nossa vida são caminhos e, de vez em quando, aparecem bifurcações e nós temos de escolher, depois de dizeres é por aqui… Porque é que eu fico preocupado com isso? Porque eu tenho uma vida espetacular e não quero morrer cedo. O meu querido Armando Cortez dizia ‘eu sou pago para esperar e, de vez em quando, represento’. Eu também, e olha as condições que me dão para esperar”, afirmou ainda à revista.