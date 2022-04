“Festa é Festa” terá segunda temporada e contará com participação de Cristina Ferreira

A novela da TVI “Festa é Festa” terá segunda temporada e contará com a participação de Cristina Ferreira.

A estação privada irá prolongar o projeto do canal. A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI e o autor da trama, Roberto Pereira, terão prolongado a história para uma segunda temporada e os episódios já estarão a ser escritos, avança a VIP.

“Não vai haver uma paragem, vai haver o seguimento da história. Ou seja, inicialmente, foi dito que a novela acabava a 25 de setembro, com a festa da aldeia. Essa festa vai manter-se, mas depois os novos episódios continuam logo e só acaba no Natal, com a preparação do presépio”, afirmou uma fonte da produção à publicação.

A mesma fonte acrescenta ainda que o episódio da festa de setembro terá cenas gravadas, mas algumas serão transmitidas em direto. “Vai ser uma mistura. Nas cenas em direto, vai haver vários artistas a atuar e até a Cristina Ferreira vai aparecer”, acrescentou.

Relativamente à segunda temporada haverá “surpresas” e “a entrada de novos atores”. “Vai chegar uma nova família à aldeia da Belavista e esses novos moradores vão mexer muito com a história”, explicou.