Festival de Cinema de Veneza: amor e pedido de casamento na passadeira vermelha

O evento da Sétima Arte termina este sábado, 10 de setembro, em Itália, e nos últimos dias fica marcado pela paixão vivida pelos famosos quando desfilaram para os fotógrafos.

Primeiro foram os vestidos pretos com as costas decotadas, com Georgina Rodríguez e Irina Shayk a serem os expoentes máximos desta tendência na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Veneza, em Itália; agora, esta edição da Sétima Arte despede-se neste domingo após o desfile de amor e paixão de vários casais famosos.

Na estreia do filme “The Son”, os convidados foram testemunhas de um momento único, quando o empresário Alessandro Basciano pediu em casamento a namorada, Sophie Codegoni. Houve direito e pedido de joelhos e à exibição do anel de noivado.

Quanto aos outros momentos de cumplicidade, foram vários os exemplos de carinho e beijos apaixonados entre Casey Affleck – irmão do ator Bem Affleck -, e da namorada, Caylee Cowan e de Hugh Jackman com a mulher, Deborra-Lee Furness.

No início da semana, foi a vez do casal – não assumido – Harry Styles e Olivia Wilde brilharem. O ator e músico e a realizadora e atriz namoram há um ano, já foram apanhados por “paparazzi” aos beijos, mas ainda não assumiram a relação.

Recorde-se que o também músico esteve nas bocas do mundo durante a última semana por, alegadamente, ter cuspido no colega de elenco do filme “Don’t Worry Darling”, Chris Pine, algo que os respetivos assessores desmentiram.

O evento, ficou, ainda, marcado por duas salvas de palmas da plateia durante vários minutos: primeiro para o ator Brendan Fraser, conhecido por protagonizar o filme “A Múmia”, na década de 90, que chorou, quando foi aplaudido de pé, depois da sua interpretação no filme “The Whale”.

Mais tarde, a atriz Ana de Armas também não conteve as lágrimas foi ovacionada pelo seu desempenho de Marilyn Monroe em “Blonde”, um filme que lhe pode valer um Óscar.