Quatro momentos em que Eva Stuart brilhou ao lado da mãe antes de “Ídolos”

Eva Stuart ficou em segundo lugar no “Ídolos” (SIC) e deu que falar entre o público por ter sido uma das favoritas. Contudo, a jovem já brilhava em televisão antes do formato.

A filha da cantora Wanda Stuart esteve, durante o ano passado, no programa “Casa Feliz”, da SIC, para cantar o tema “She Used To Be Mine”, de Sarah Beth Bareilles. De seguida, a mãe da jovem assumiu o protagonismo e cantou outra canção.

No mesmo ano, as duas fizeram um dueto musical durante a conversa de Wanda Stuart com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI “Goucha”. Mãe e filha interpretaram o tema “Only You”.

Destaque para a participação da jovem intérprete e da sua progenitora no programa “Apanha Se Puderes” (TVI), em maio de 2019, conduzido pela dupla de apresentadores Rita Pereira e Pedro Teixeira. “Foi uma experiência inesquecível, nunca vou esquecer e agradeço à toda equipa, à Rita Pereira e ao Pedro Teixeira por serem muito simpáticos”, agradeceu, na altura, no perfil de Instagram.

Eva e Wanda Stuart estiveram juntas também no programa “Você na TV!”, da TVI, em que Cristina Ferreira assumia o papel de apresentadora ao lado de Manuel Luís Goucha. Na altura, promoveram a peça “Kids on Broadway”. “Estive com os ‘Kids on Broadway’ a mostrar um número de sapateado no ‘Você na TV’”, escreveu, nas redes sociais depois da sua participação, em agosto de 2017.