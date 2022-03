Filho de Ana Galvão e Nuno Markl faz 12 anos e pais celebram nas redes sociais

Pedro, o filho dos radialistas Ana Galvão e Nuno Markl, faz esta segunda-feira 12 anos. Os pais mostraram-se orgulhosos nas redes sociais.

Um dia de festa. Os radialistas Ana Galvão (Rádio Renascença) e Nuno Markl (Rádio Comercial) estão a festejar o 12.º aniversário do filho, Pedro.

“Não estamos no Natal, mas faz hoje 12 anos que nascia o Menino. O meu Menino. Pedro Galvão Markl, aqui feliz dentro da icónica indumentária de árvore de Natal do @davidfonseca – David que me lembro, no dia em que tirámos esta foto, de me dizer que achava o Pedro tão afinado e musical que devia rapidamente começar a ter aulas de piano”, começou por escrever Nuno Markl nas redes sociais.

“Assim foi – e o que é certo é que hoje ele é uma versão 2.0 de mim, sabendo fazer coisas que eu nunca aprendi: tocar música, ler uma pauta, cantar afinado, andar de skate, andar de bicicleta. Consegui ensiná-lo a nadar – o que preenche o requisito de ‘coisa importante que um pai deve passar a um filho’. Mas, tal como disse hoje n’’O Homem Que Mordeu o Cão’, quando um filho aprende toda uma série de coisas que não sabemos fazer, é como se também nós, agora, soubéssemos fazer todas essas coisas. Por isso, obrigado, @brinquedos_do_pedro_markl – e parabéns do Papá”, concluiu o comunicador.

Ana Galvão também celebrou a data com os milhares de seguidores nas redes sociais.

“E são 12. Pais e mães recentes, aproveitem mesmo cada segundo, que num momento estão de fralda, noutro despenteiam-se para o estilo. Parabéns meu lindo Pedro”, escreveu a radialista.