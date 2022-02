Filho de Pedro Lima volta a sorrir no Algarve

Um mês depois da morte do pai, o filho mais velho do ator rumou ao Sul do país para uns dias de descanso e parece estar a ultrapassar a perda do ator.

João Francisco já sorri. O filho mais velho de Pedro Lima, ator que perdeu a vida há um mês, na Praia do Abano, no Guincho, saiu de Lisboa em direção a Tavira, no Algarve e, pela imagem publicada no perfil de Instagram, parece estar a ultrapassar a perda do progenitor.

Recorde-se que João Francisco se preparava para ir estudar para o estrangeiro, mas a morte do intérprete da TVI fez com que o jovem ficasse em Portugal para tomar conta dos irmãos mais novos.

Num dos comentários, Paulo Dentinho, primo do malogrado ator e jornalista da RTP1, fez um elogio a João Francisco: “Estás parecido”, referiu o comunicador, numa alusão a Pedro Lima.