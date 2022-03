Filho do brasileiro Whindersson Nunes morre dias após o parto

O filho do brasileiro Whindersson Nunes morreu dois dias depois do parto, às 22 semanas de gestação.

Depois de no sábado o humorista ter anunciado o nascimento prematuro do primeiro filho, os representantes do youtuber confirmaram que o bebé, João Maria, morreu esta segunda-feira.

Whindersson Nunes partilhou no domingo nas redes sociais uma fotografia do recém-nascido, que se encontrava hospitalizado numa maternidade em São Paulo.

“Ontem conheci o meu filho e a primeira vez que encostei nele foi como se encostasse num pedaço de Deus. Há tanto tempo que não me sentia vivo. […] Até o pé é igual, mas ele é bem pequeninho porque veio um pouco antes do esperado”, pode ler-se na publicação.

“A mãe dele foi uma leoa. A natureza mostrou-me um lugar em que nunca estive, parado, e sem poder fazer nada, onde não tinha controle de nada, só ver ela passar por tudo aquilo que nós ouvimos falar todos os dias mas só passando mesmo para saber, obrigado por ser tão forte pelo meu maior presente”, acrescentou.

João Maria é o primeiro filho de Whindersson Nunes e Maria Lina.