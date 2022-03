Filhos de Carolina Deslandes vibram com atuação da artista no Festival da Canção

Carolina Deslandes partilhou uma foto nas redes sociais na qual os filhos surgem a vibrar com atuação da artista na final da 55.ª edição do Festival da Canção.

A cantora, que empatou com os The Black Mamba com a música “Por Um Triz” no concurso transmitido em direto na RTP, na noite deste sábado, publicou uma foto no Instagram, ainda antes de os resultados serem revelados, em que Santiago, de quatro anos, Benjamim, de três, e Guilherme, de um, surgem em frente do ecrã a assistir à atuação da mãe.

“Em casa a minha turma não me larga. Obrigada a todos. A respirar fundo”, pode ler-se na publicação.

Apesar de ter empatado, das dez canções em concurso na final da 55.ª edição do Festival da Canção, “Love Is On My Side”, dos The Black Mamba, foi a escolhida para representar Portugal no 65.º Festival Eurovisão da Canção, que se realiza em maio, em Roterdão, nos Países Baixos. A votação do público prevaleceu, dando assim a vitória ao grupo do vocalista Tatanka.

As semifinais da 65ª edição do Festival Eurovisão da Canção estão marcadas para os dias 18 e 20 de maio e a final para o dia 22 do mesmo mês.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo, entretanto, falhado cinco edições, em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016.

A música “Medo de Sentir”, interpretada por Elisa e composta por Marta Carvalho, venceu em 2020 o Festival da Canção e deveria ter representado Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que estava previsto para os Países Baixos, mas que foi adiado um ano devido à pandemia da covid-19.

Em 2021, não há risco de o concurso, que reúne representantes de 41 países, não acontecer, visto que os concorrentes vão gravar as atuações nos seus países.