Filipa Galrão no lugar de Carla Rocha n’”As Três da Manhã” da Renascença

A Rádio Renascença começa o ano com uma nova protagonista nas manhãs. A partir da próxima segunda-feira, 11 de janeiro, Filipa Galrão junta-se a Ana Galvão e Joana Marques.

A locutora vai substituir Carla Rocha no programa das manhãs “As Três a Manhã” que, por razões de ordem pessoal, passa para o horário de sábado, entre as 7h e as 10h.

Filipa Galrão arrancou o seu percurso no Grupo Renascença. A animadora de rádio e blogger começou a fazer rádio quando ganhou um “casting” na Mega Hits para ser repórter no Rock in Rio Lisboa.

A radialista fez parte também do primeiro programa com uma dupla nas tardes da Rádio em Portugal, primeiro com Rui Maria Pêgo e depois com Teresa Oliveira.

Até ao momento, o público podia ouvir o trabalho de Filipa Galrão nas manhãs de sábado da Rádio Renascença com o programa “Manhã, Manhã”, ao lado do colega de profissão Daniel Leitão.