Filipa Torrinha Nunes desabafa sobre cancro do namorado

Filipa Torrinha Nunes vive um momento delicado, pois o seu namorado, João Lamoza, ex-“moranguito”, foi diagnosticado com um cancro nos testículos.

Foi no programa “Alô Portugal”, na SIC, que a comentadora do formato das manhãs comentou a batalha contra o cancro do companheiro.

“O internamento ocorreu, mas agora já está em casa. Segue-se algum tempo de recuperação e a partir daí veremos o que é preciso mais para o tratamento”, explicou.

De seguida, Filipa Torrinha Nunes confessou que a relação é recente. “Ainda nos estamos a conhecer […]. Isto é um malabarismo complexo em que estás a conhecer uma pessoa e esta bomba entretanto chega. Então é gerirmo-nos a nós e a toda esta situação”, desabafou.