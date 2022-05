Florbela Queiroz revela causa da morte do filho

Depois de desvendar a última chamada que teve com o filho, Florbela Queiroz revelou, esta terça-feira, 10 de maio, a causa da morte de Manuel, de 44 anos.

A intérprete começou por contar, no perfil de Facebook, a última conversa por telefone que teve com o filho no sábado, 7 de maio.

“Ele no último telefonema que me fez, no sábado, disse-me: ‘mãe, como o meu carro ainda não está pronto e vais fazer espetáculo perto, eu meto-me na mota e vou-te ver’. Por isso, sábado, o Manuel lá do céu vai ver e ouvir as gargalhadas que tanto gostava. Filho, este vai ser para ti e prometo fazer os disparates todos que tanto gostavas. Beijinhos para o céu”, desabafou.

De seguida, na secção de comentários da publicação, Florbela Queiroz contou que o filho morreu devido a “um ataque cardíaco”.

A artista já tinha pedido “respeito” pela sua “dor”. “Só posso pedir que neste momento respeitem a minha dor. Meus queridos amigos, obrigado pelo apoio”, começo por escrever Florbela Queiroz.

“Uma parte de mim partiu mas a outra parte só sobrevive no sítio onde sou feliz, no palco! Por isso, no sábado, vou largar parte das minhas mágoas no ‘Olha Que Duas’. Era o que ele queria” escreveu.