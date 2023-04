Francisco Adam, eterno “Dino” dos “Morangos com Açúcar”, faleceu há 17 anos em consequência de um acidente de viação.

Francisco Adam deu vida à personagem “Dino”, na série juvenil “Morangos com Açúcar”, na TVI, entre 2004 e 2006, foi nesse papel que atingiu a fama e conquistou o coração dos espectadores.

A propósito do regresso dos “Morangos” à televisão nacional, relembramos o ator que deu vida a uma das personagens mais queridas do público, que surgiu na segunda temporada, mas acabou por ganhar destaque nos episódios de verão e passar para a temporada seguinte.

No dia 16 de abril de 2006, domingo de Páscoa, milhares de fãs acordaram em choque com a trágica notícia da morte de Francisco Adam, na altura com 22 anos, num acidente de viação. No carro seguia, também, Osvaldo Serrão – que faleceu dias depois – e Filipe Diegues – único sobrevivente ao embate do automóvel com uma árvore.

Mais tarde, os exames toxicológicos revelaram que Francisco tinha cocaína e álcool no sangue.

Passaram 17 anos desde acontecimento que marcou um país inteiro, o ator continua a ser recordado com saudade pela geração “Morangos”, mas principalmente pelos colegas e amigos que contracenaram com ele.

Na altura, a cena da despedida, elegida pela TVI e a Casa da Criação, mostrava “Dino” a sobrevoar os céus num balão de ar quente e a afastar-se aos poucos.