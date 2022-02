Francisco Garcia anuncia o sexo do terceiro filho

Francisco Garcia anunciou, esta quarta-feira, 2 de fevereiro, o sexo do terceiro filho. O ator contou com a ajuda das filhas, Teresa, de seis anos, e Mercedes, de três.

O também apresentador reuniu a companheira, Sofia Garcia, e as filhas num jardim com um balão para ser rebentado pelas mais novas. No momento em que o balão estourou, o comunicador descobriu que vai ser pai de um… menino.

No perfil de Instagram, Francisco Garcia partilhou o momento com os seguidores: “Afinal… Rapaz ou rapariga? Vamos lá saber. É de coração absolutamente cheio que partilhamos esta alegria tão grande da nossa família”.

Mariana Monteiro, Helena Coelho, Mariana Alvim, Merche Romero e Inês Folque foram algumas das caras conhecidas que, rapidamente, reagiram à boa-nova do ator na secção de comentários.