Depois de “Pôr do Sol”, Gabriela Barros e João Baptista gravam nova série juntos

Depois de integrarem o elenco da série “Pôr do Sol”, da RTP1, Gabriela Barros e João Baptista voltam a gravar uma nova série. Desta vez, trata-se de “Vanda”, que vai ser exibida pela OPTO, a plataforma de “streaming” da SIC.

A atriz, de 33 anos, despiu o papel de gémeas de “Pôr do Sol” para dar vida à protagonista “Dulce”, dona de um cabeleiro na Costa de Caparica que assaltou 12 bancos sozinha, com uma arma de plástico.

“É a história de uma mulher muito normal e comum. Cidadã do mundo em que as coisas lhe começam a correr muito mal e a vida começa a ir por outros caminhos e ela tem de se desenvencilhar da melhor forma e tentar sobreviver para manter a família de pé”, contou à N-TV.

“Isto não é uma questão de ser vilã. Acho que é uma história de humanidade extrema e sobrevivência. Até ao máximo e testar os nossos limites enquanto seres humanos é disto que trata a Vanda. Até onde é que tu vais dependendo a situação em que és colocada”, prosseguiu.

Já João Baptista disse adeus a “Nando” para integrar este novo projeto como “Mário”, que não é “bom marido”, porque “bate na mulher que faz tudo em casa e é uma excelente mãe”.

“O Mário acaba por ser uma personagem algo ingrata no sentido em que não é boa pessoa. O que está escrito no papel é que não é de facto boa pessoa. Não gosta de trabalhar, trata mal a mulher que faz tudo em casa e é uma excelente mãe e ele acaba por destabilizar a família”, afirmou o ator, de 36 anos, ao nosso site.

“No entanto, estou a querer dar um lado humano ao Mário, nomeadamente, sendo bom pai, porque é bom marido ele não é. Quero dar este lado humano se não corro o riso de as pessoas verem e não se identificarem”, rematou.

As gravações da série “Vanda” decorreram numa das praias da Trafaria e a presidente da câmara de Almada, Inês de Medeiros, salientou a importância deste tipo de iniciativa no país.

“Acho que é muito importante para dinamizar a economia nacional e a local. O cinema e o audiovisual são motores fundamentais. Fala-se muito das indústrias criativas e esta é uma delas. Fico contente que aos poucos as pessoas tenham noção da importância desta atividade económica que dá imensos empregos, cria imensas dinâmicas e têm um impacto fortíssimo no pais. No caso da câmara de Almada, para nós é uma alegria ter este meio também e mostrar de forma diferente o nosso território”, reforçou.

“Vanda” é uma uma co-produção entre a SPi, a La Panda e a Legendary Pictures e conta com o apoio da Câmara Municipal de Almada, do PIC Portugal, do ICA e do Turismo de Portugal. Vai ser transmitida pelo OPTO, a plataforma de “streaming” da SIC.