Georgina Rodríguez fala, pela primeira vez, da morte do filho: “O Cris disse para seguir a minha vida”

Georgina Rodríguez acaba de abordar, pela primeira vez, a morte do filho gémeo. As confissões foram feitas na segunda temporada da série da Netflix “Soy Georgina”.

Pela primeira vez, Georgina Rodríguez abordou a morte de um dos bebés gémeos que estava à espera com Cristiano Ronaldo e cujo falecimento foi um dos motivos do casal abandonar Manchester, em Inglaterra e viajar para Riade, na Arábia Saudita, onde o CR7 alinha no Al Nassr.

Na promoção da segunda temporada de “Soy Georgina”, com estreia marcada para 24 de março, a modelo e empresária aborda o tema doloroso. “Este ano vivi o melhor e o pior momento da minha vida… num instante”, começa por referir “Gio” na “promo” publicada no perfil de Instagram.

“A vida é dura. Mas a vida continua. Tenho motivos para seguir em frente e ser forte”, acrescentou a namorada de Cristiano Ronaldo, que garantiu que contou com o apoio do atleta do Al Nassr. “O Cris animou-me muito para seguir em frente. Disse: ‘Gio, segue com a tua vida, vai fazer te bem’”.