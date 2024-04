Goucha deixa recado à régie: “Há conversas que valem muito mais tempo”

Com a mudança de grelha da TVI, Manuel Luís Goucha viu o seu programa ser encurtado. Após a entrevista à Catarina Sampaio, deixou um recado à régie.

O apresentador tinha uma hora para conversar com o último convidado, mas, com a mudança na grelha da TVI, o tempo passou para 30 minutos.

Manuel Luís Goucha recebeu Catarina Sampaio, a concorrente expulsa do “Big Brother 2024” no passado fim de semana, e aproveitou para, no fim da entrevista, deixar um recado à régie.

“Seja muito feliz, Catarina. Eu só lamento não ter mais tempo. Realmente agora tenho esta dificuldade de tempo, porque eu ficava aqui uma hora a ouvi-la”, disse.

“Mas espero que também quem me esteja a ouvir, por exemplo, na régie, perceba isso. Há conversas que valem muito mais tempo”, rematou.