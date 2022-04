Goucha passa aniversário no “Big Brother”: “Um Natal aconchegante de emoções”

Manuel Luís Goucha passou o aniversário com os concorrentes do “Big Brother”, dentro da casa mais vigiada do país.

Um aniversário para mais tarde recordar. Manuel Luís Goucha celebrou a noite do seu 67.º aniversário junto dos finalistas do programa “Big Brother”, da TVI.

“Foi uma noite de Natal diferente mas aconchegante de emoções”, confessou o apresentador do programa – ao lado de Cláudio Ramos -, para deixar uma frustração: “Pena que nos tenhamos esquecido de tirar uma foto mas na memória fica para sempre gravada esta noite de Natal de 2021 e a entrada no meu 67 aniversário”.

“FELIZ NATAL para todos”, rematou Manuel Luís Goucha.