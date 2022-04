Goucha promete partilhar “a verdade” sobre a relação com Sónia Araújo

O apresentador da TVI Manuel Luís Goucha garante que vai partilhar a verdade sobre a relação com a colega de profissão da RTP Sónia Araújo.

Depois de ter deixado o programa das manhãs da estação pública “Praça da Alegria”, o comunicador acabou por ser substituído por Sónia Araújo que trabalhava, na altura, como assistente. A transição acabou por motivar polémica por, alegadamente, haver uma relação conflituosa entre os dois apresentadores. Nessa altura, nos bastidores da televisão, especulava-se que Goucha não gostava de Sónia Araújo.

Agora, 20 anos depois, Manuel Luís Goucha vai receber Sónia Araújo no programa “Conta-me”, da TVI. “20 anos depois o reencontro. Sónia Araújo no ‘Conta-me’, do próximo sábado. E de uma vez por todas: a verdade da nossa relação”, prometeu.

O formato de entrevistas, que também conta com Maria Cerqueira Gomes no papel de entrevistadora, é transmitido pela TVI aos sábados à tarde, depois do espaço informativo do “Jornal da Uma”.