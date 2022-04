Guerra de audiências: Daniel Oliveira “parte a loiça” e atira-se a Cristina Ferreira

Após Cristina Ferreira ter dado conta, esta sexta-feira, 1 de abril, que a TVI foi líder nas audiências no mês março, Daniel Oliveira deu a resposta da SIC com ironia.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI recorreu ao Instagram para celebrar a vitória da TVI na liderança das audiências do mês que findou; contudo, mais tarde, Daniel Oliveira fez uma partilha no Instagram na qual, irónico, dá conta da realidade percecionada pela SIC.

“Sobre março de 2022”, começa por dizer Daniel Oliveira.

“SIC é líder e é há 38 meses a estação preferida em Portugal. SIC vence há 162 semanas consecutivas, volta a liderar todas as semanas do mês e é a mais vista em todos os dias da semana. Num mês terrível na história da Europa, a SIC viu o público reforçar a confiança na nossa Informação: ‘Jornal da Noite’ liderou e foi o programa de informação mais visto do mês e ‘Primeiro Jornal’ reúne também a preferência da maioria da população”, afirmou.

“O programa de entretenimento mais visto do mês foi o ‘Isto é Gozar com quem Trabalha’. Os programas de daytime mais vistos do mês são da SIC. SIC é a estação mais vista nos targets comerciais no mês e em 2022. ‘Por Ti’ estreia com sucesso e reforça a liderança da SIC no prime time dos dias úteis. ‘Amor Amor’ e ‘A Serra’ são as novelas preferidas no respetivo horário de exibição. ‘Tabu’ conquistou o público e é já um dos programas mais marcantes do ano. ‘Casados à Primeira Vista’ estreia em subida acentuada no horário e destaca-se também na linha diária”, acrescentou.

De seguida, Daniel Oliveira ironizou com Cristina Ferreira”Estes são os números oficiais. Devidamente insonorizados e de alta impermeabilidade, cuja leitura objetiva se aconselha a quem se interessa pelo fenómeno televisivo. Tem sido incrível o trabalho de todos os que fazem a SIC: dos que estão na linha da frente na guerra aos que dão, por cá, o melhor de si em nome de um bem coletivo. Abril vai voltar a exigir o melhor de nós. E daremos não menos do que isso a quem nos vê. Obrigado a todos!”, concluiu Daniel Oliveira.