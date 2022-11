Hélder Agapito: “Gostava de ter quatro filhos”

O carteiro “Paulo” da novela da noite da TVI “Festa é Festa” diz-se conquistado pela filha Mel, de cinco anos, mas assume que gostava de aumentar a família.

Diz-se um “entregador profissional de cartas” na novela da noite da TVI “Festa é Festa” que, neste fim de semana, chega ao episódio 500 – o que a torna como uma das tramas com maior longevidade da televisão portuguesa -, mas, mais do que ator, é como pai de Mel, de cinco anos, a filha em comum com a atriz Inês Curado que se sente realizado.

“No meio de televisão, teatro e cinema também dá para brincar com a Mel e apesar de muitas vezes me deitar tarde e a más horas, de manhã é acordar cedo para ir levá-la à escola”, confessa o ator à N-TV, à margem de umas gravações de “Festa é Festa”, nos estúdios da produtora Plural, na Quinta dos Melos.

“A aventura de ser pai é a melhor da minha vida, era a coisa pela qual ansiava mais. Era uma ambição que tinha desde miúdo, mesmo, era uma coisa que me chamava muito. Há pessoas que têm um foco mais na carreira ou nos estudos, o meu foco era ser pai. E está a ser maravilhoso”, acrescenta Hélder Agapito, que se desdobra em elogios. “Ela é uma bonitona, é mil vezes mais bonita do que eu e ainda consegue ser mais bonita que a mãe, o que já é difícil…”, brinca. “As fases de crescimento são maravilhosas, ainda está na pré-primária, eu e a Inês nunca falámos aquele ‘abebezado’; aliás, ela utiliza um vocabulário maravilhoso, que é mesmo muito giro e até já usa ‘entediado’: aconteceu quando foi passear com as avós”.

Mel “é muito bem disposta, meiguinha e desenha muito bem e está sempre a cantar”.

Será que a menina vai seguir a carreira dos pais? “Não sei se será atriz, mas sim o que ela quiser. Os pais são os dois atores e a vida não é tão simples quanto isso, não é sempre que se consegue ter o ano bem planeado com trabalho, isso é uma dádiva. Há uma inconstância na profissão, as coisas também não tão simples quanto isso…”

Hélder Agapito admite, de seguida, que gostava de ter mais filhos. “Gostava de ter quatro filhos, já negociei para os três e a Inês diz uma coisa muito inteligente, que é o sonho era ser mãe e isso já é… mas agora já diz que a Mel não vai ser filha única, e elas é que mandam!”, brinca.

Este ano, quando “Festa é Festa” celebra o episódio 500, Hélder Agapito esteve envolvido em múltiplos projetos e sente que 2022 “passou muito depressa”. “Como estava envolvido em outros projetos, nomeadamente em teatro, a minha vida foi a correr. Deu para conciliar com a novela, foi difícil, é mais cansativo, foi um esforço extra: ensaiei uma peça que se chama ‘O Saque’, que esteve em exibição no Teatro do Bairro, é uma peça de humor britânico: o que me alimenta é no teatro e no cinema fazer coisas diferentes”.

Pelo meio, surgiu a participação num filme. “Fiz ainda ‘A Hora dos Lobos’, o primeiro filme realizado pela Maria João Luís, com a Mariana Monteiro no elenco e tive com outras peças e tem sido sempre a correr de um lado para o outro”, diz, à despedida.