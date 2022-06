Helena Coelho ajuda Anitta a montar o concerto do Rock in Rio Lisboa

Helena Coelho ajudou a cantora Anitta a montar o concerto deste domingo, 26 de junho, no último dia do Rock in Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista.

A influenciadora digital foi umas pessoas que ajudou a intérprete brasileira a criar a lista de músicas para apresentar no Palco Mundo do festival, que só volta a acontecer daqui a dois anos.

Quem revelou foi a cantora no InstaStories, ferramenta do Instagram. A artista explicou que se alguém tivesse algum problema com a escolha das músicas tinha de falar com Helena Coelho.

“Se alguém não gostou do repertório do show reclame com a Helena. Foi ela que me ajudou a montar”, explicou, partilhando um vídeo em que mostra a “influencer”.

“Também perguntei ao clube de fãs aqui de Portugal e perguntei ao pessoal do aeroporto que nos atendeu no desembarque. Todo o mundo ajudou um pouquinho no repertório”, concluiu.