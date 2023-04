Inês Aires Pereira é a grande vencedora do “Dança Comigo”

Inês Aires Pereira foi a grande vencedora da final do “Dança Comigo”, que a RTP1 transmitiu neste domingo à noite.

A atriz Inês Aires Pereira levou para casa o troféu do “Dança Comigo”, o programa dos domingos à noite da RTP 1.

Num confronto com os outros finalistas – Ana Garcia Martins, Mafalda Creative, Carla Andrino, João Mota, Tiago Castro, Liliana Santos, Marta Faial e Isabel Silva -, a intérprete revelou ser a melhor bailarina.

“Obrigada a todas as pessoas que votaram, que gastaram dinheiro. Estou tão feliz, tão feliz”, disse no final do programa.