Inês Aires Pereira protagoniza série “Erro 404”: “Precisava de provar que sou multifacetada”

A atriz Inês Aires Pereira protagoniza “Erro 404”, num papel denso e dramático, longe do habitual registo de comédia.

A RTP1 acaba de estrear “Erro 404”, uma série que relata o desgosto profundo que leva uma mulher a perder o interesse pela vida e que encontra numa aplicação a possibilidade de experimentar a felicidade na vida de outras pessoas. Numa altura em que tem muita visibilidade na TV, no “Got Talent”, e em anúncios de publicidade, a protagonista, Inês Aires Pereira, admite que precisava de uma validação num género que não fosse de comédia.

“Foi o melhor ‘erro’ da minha vida. Tive projetos muito felizes, mas estava muito confortável na comédia e, de repente, veio este desafio. Achava que sabia fazer outras coisas e que bom que alguém acreditou em mim para fazer algo diferente. Foi intenso, mas muito feliz e estou tão contente”, diz à N-TV.

“Agora sinto-me mais multifacetada, as pessoas percebem que consigo fazer mais coisas. Precisava de provar a mim mesma isso, queria saber se era capaz. Para já está tudo certo, vai haver sempre insegurança, mas foi uma boa prova para mim”, acrescenta Inês Aires Pereira.

Sobre a série, a intérprete considera “que passa várias mensagens, que cada um interpreta como quer”: “Há comédia, drama e mistério, não é uma coisa parada, está sempre a acontecer alguma coisa”, destaca.

“Erro 404” aborda as novas tecnologias e Inês Aires Pereira conta como utiliza as redes sociais. “A minha relação com as redes é profissional, mas muito natural. Tudo o que seja muito ensaiado já me começa a fazer comichão”, brinca.

“Em relação à tecnologia, tenho algum medo. Vejo cada série, como o ‘Black Mirror’”, exemplifica.

À margem da nova série, a atriz é jurada do “Got Talent Portugal”. “Tinha noção que havia muito talento em Portugal. A parte de dizer ‘não’ aos participantes é horrível. Mas tens de pensar que isto não é o fim da vida de ninguém. Às vezes as pessoas são muito novas e não é naquele momento. Agora, com o público a votar, saiu-me um peso de cima dos ombros”, diz, à despedida.