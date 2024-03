Iolanda “costurou” a vitória no Festival da Canção com os avós

Concorrente venceu Festival da Canção e apurou-se para a Eurovisão com apoio dos familiares.

Houve de tudo em cima das mesas das “green room” – os bastidores do Festival da Canção -, com croquetes, ovos moles e enchidos, mas foi a máquina de costura de Iolanda que chamou a atenção no pequeno ecrã. A cantora assumiu que está a tentar vender o aparelho, mas foi com ele que “costurou” a vitória na 60.º edição do concurso da RTP1 com o tema “Grito” – a música vai levá-la à primeira semifinal da Eurovisão no dia 7 maio, em Malmo, na Suécia.

Mas a máquina de costura pode não ter sido o único segredo de Iolanda: a artista esteve acompanhada pelos avós, que vieram, de propósito, de Pombal, para estar, ao lado da neta, na final do Festival da Canção.

Já passava da uma da manhã de domingo quando a cantora falou à N-TV: “É bonito celebrarmos os nossos, que são antigos, e que estão aqui para nos ensinar muitas coisas”, começou por referir sobre os familiares. “Fico muito feliz por os ter cá, eles são de Pombal e eu estou em Lisboa há alguns anos. A minha avó não saía de casa há 15 anos, esteve sempre no mesmo sítio, então fiquei muito feliz por ela ter vindo”, assumiu.

Sobre o triunfo, Iolanda referiu que ainda o estava a “processar”. “Ainda não desci à terra, nem processei a vitória, não tenho palavras, mas estou muito feliz, é muito especial”. Na casa de apostas da Eurovisão, a cantora reuniu 70 por cento das preferências, algo que desvaloriza agora. “Por cada pessoa que dizia que eu ia ganhar, eu respondia sempre que não. Quis muito manter os pés na terra porque acho que é bonito poder viver o sonho e as sondagens podem toldar a nossa perspetiva e a nossa prestação. Fiquei muito feliz pelas sondagens, mas mais por ter vivido o processo de forma tranquila”.

“Quis vir para mostrar a minha música, não só a canção do festival, mas as coisas que estão para trás e o que aí vem. Aqui cantas as tuas coisas e tens uma boa exposição”, acrescentou.

Quanto à prestação em Malmo, na Suécia, no próximo dia 7 de maio, Iolanda mostrou-se orgulhosa “por representar o país”. “Acho que vai ser um momento bonito por estarmos todos juntos, vou cantar e dançar, há pessoas que dizem que fica bem. Estou muito feliz! Vou fazer os possíveis para os portugueses poderem gritar vitória”.

Iolanda estreou-se em televisão com 14 anos, no concurso “Uma Canção Para Ti”, na TVI; quatro anos depois, aos 17, seguiu-se o “Ídolos”, e, em 2014, foi ao “The Voice Portugal”, mas não convenceu os jurados. Agora, no Festival, foi de vez e realizou o sonho.