Irina Shayk e Kanye West mostram-se apaixonados

Irina Shayk e Kanye West já não escondem a paixão. A manequim e o músico foram apanhados a namorar no Sul de França.

De mãos dadas na Provença, Sul de França. Irina Shayk, modelo que ganhou fama internacional depois do namoro com Cristiano Ronaldo e o músico Kanye West foram apanhados por “paparazzi” a passear de mão dada e a celebrar o 44.º aniversário do ex-namorado na “socialite” norte-americana Kim Kardashian.

Irina e Kanye conheceram-se em 2010, quando a manequim russa gravou um vídeoclip para o conhecido músico. Mais tarde, a “ex”- de Cristiano Ronaldo teve uma filha com o ator norte-americano Bradley Cooper, enquanto Kanye se juntou a Kim Kardashian, de quem se está a divorciar, numa separação que envolve milhões de dólares e que promete não ser pacífica.