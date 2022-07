Isabel Silva chora a morte do avô: “É uma crueldade e dor tremendas”

Isabel Silva está de luto pela morte do avô. A apresentadora confessou, esta quarta-feira, 20 de julho, estar a sentir uma dor tremenda.

A comunicadora, de 36 anos, revelou, no perfil da rede social Instagram, que o seu avô Ramiro perdeu a vida. A profissional da RTP admitiu que continua a sentir o familiar perto de si.

“O meu avô Ramiro não é só uma estrela no céu. É muito mais porque ele está, como se diz, no meio de nós. […] Na segunda-feira senti-o no vento… no vento da minha corrida. Assim tipo uma energia que entra a fundo no coração e sai de repente”, começou por explicar.

Isabel Silva assegurou que as lágrimas não são de angústia ou tristeza. “São daquelas libertadoras que estão carregadinhas de fé. A fé de quem sabe, mesmo sentindo tudo isto pela primeira vez, que ele está mesmo comigo. À minha volta, à minha beira e cá dentro”, afirmou.

A apresentadora não consegue dizer em voz alta que o seu avô morreu. “É de uma crueldade e dor tremendas. Parece que ele não existe mais. […] Não consigo dizê-lo em voz alta porque o sinto ‘vivinho da silva’ dentro de mim. Este ato de fé e amor é tão reconfortante e generoso que só me sinto leve e com vontade de falar sobre ele… e com ele”.

A maior angústia da comunicadora é saber que não pode repetir as “coisas boas” que faziam juntos e ter de “aprender a viver com a eterna saudade”. “Querem saber algo fantástico que me tem dado alegria? É sentir que aquilo que tenho de melhor, eu herdei dele”, acrescentou.

“É daqueles amores incondicionais que nos vai conduzir sempre para a vida eterna. Meu querido avô Ramiro. És uma alma muito boa. Guia-me sempre para o caminho do bem”, rematou.