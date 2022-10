O programa de Ricardo Araújo Pereira na SIC “Isto é Gozar com Quem Trabalha” chega ao Coliseu do Porto no próximo dia 13 de novembro.

O formato que os políticos mais temem está a chegar ao Porto e ao coliseu. A SIC acaba de anunciar uma data na cidade, e logo para assinalar o centésimo programa.

“Alerta malta do Norte, arranjem todos planos para dia 13 de novembro! Mas como gostos não se discutem, se estiver interessado em assistir ao programa número 100 de ‘Isto É Gozar Com Quem Trabalha’, ao vivo, na cidade do Porto, faça já a sua inscrição através do email [email protected]! É inteiramente da sua responsabilidade”, refere a SIC, em comunicado.

Recorde-se que o programa é gravado todos os domingos ao vivo no Teatro Villaret, em Lisboa.