Ivo Lucas agradece Globo a pais e amigos: “Não me deixaram cair”

Ivo Lucas foi galardoado com o prémio “Revelação” na gala dos Globos de Ouro, na SIC, este domingo, 2 de setembro e ficou em lágrimas.

Após ter subido ao palco para receber a estatueta, o intérprete emocionou-se e fez um discurso arrepiante. O cantor agradeceu à família e amigos que não o deixaram “cair”.

“Aos meus pais, desculpem se nem sempre fui o filho mais dedicado, mais presente, mas fui tudo para provar a toda a gente, e provar-vos a vocês, que a educação que me deram, os valores que me transmitiram, trouxeram-me aqui. Obrigado, pai, obrigado, mãe, amo-vos muito”, referiu o músico

“Aos meus amigos, a todos vocês que estão comigo, não me deixaram cair. São a melhor família que eu podia ter escolhido. Obrigado, por não terem desistido de mim. Estes últimos anos não foram fáceis, mas, estar aqui, é a prova de que, com as pessoas certas ao meu lado e com o foco certo, não há impossíveis. Hoje é um dia de sonho”, rematou fazendo uma clara ligação ao acidente de viação que vitimou Sara Carreira em 2020.