Ivo Lucas vence “A Máscara”. Cantor fica em lágrimas na atuação final

Ivo Lucas foi o grande vencedor da terceira edição do programa “A Máscara”, emitida este sábado, 19 de fevereiro. O cantor estava vestido de Viking.

O também ator da SIC chegou à final com o Cato, que tinha debaixo o cantor Sérgio Rosado da dupla Anjos. Durante a emissão, Ivo Lucas interpretou o tema “My Heart Will Go On”.

No final, quando já sabia que tinha arrecadado o primeiro lugar, o artista voltou a cantar a mesma música mas, desta vez, não aguentou a emoção a olhar para cima. A jurada Carolina Loureiro também ficou em lágrimas.

“Desafiou-me por completo, fez-me crescer e tirou-me da minha zona de conforto”, disse o artista sobre o impacto do formato.