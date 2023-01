Já foram divulgadas as canções do Festival RTP da Canção 2023

O Festival RTP da Canção está de volta e reúne novamente autores, intérpretes, técnicos, profissionais da rádio e televisão em duas semifinais e uma grande final.

As semifinais vão acontecer a 25 de fevereiro e 4 de março e a final a 11 de março. Os espetáculos vão decorrer nos estúdios da RTP em Lisboa e transmitidos, em direto, pela RTP1 e RTP Play.

A primeira semifinal será apresentada por Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato e a segunda semifinal será pela dupla Sónia Araújo e Jorge Gabriel. A grande final junta Filomena Cautela e Vasco Palmeirim. Na ‘green room’ estará Inês Lopes Gonçalves.

Em cada semifinal vão estar a concurso dez canções, sendo cinco apuradas para a final pelo sistema de votação habitual – metade da pontuação atribuída a um júri profissional e a outra metade ao voto do público.

Depois dos cinco finalistas escolhidos, o público pode salvar um sexto concorrente. Antes de terminar cada semifinal, o televoto abre novamente para os telespectadores votarem e escolherem mais uma música para disputar a final. Serão assim 12 canções na final.

Após terem sido revelados os autores das canções e as semifinais em que serão apresentadas, a organização divulgou os intérpretes e as próprias canções.

Na primeira semifinal: April Ivy – “Modo Voo”; Churky – “Encruzilhada”; Cláudia Pascoal – “Nasci Maria”; Bolha – Sonhos de Liberdade; Mimicat – Ai Coração; MoYah – “Too Much Sauce”; Neon Soho – “Endless World”; Esse Povo – “Sapatos de Cimento”; SAL – “Viver” e You Can’t Win, Charlie Brown – “Constraste Mudo”.

Na segunda semifinal: Lara Li – “Funâmbula”; Bandua – “Bandeiras”; Bárbara Tinoco – “Goodnight”; DAPUNKSPORTIF – “World Needs Therapy”; Edmundo Inácio – “A Festa”; Inês Apenas – “Fim do Mundo”; Ivandro – “Povo”; Teresinha Landeiro – “Enquanto é tempo”; The Happy Mess – “O Impossível” e Voodoo Marmalade – “Tormento”.