Já há data de estreia para o próximo “Big Brother”

A TVI divulgou neste fim de semana a data de estreia do novo “Big Brother”: “reality show” começa no dia 24 de março.

O novo “Big Brother”, da TVI, estreia no próximo dia 24 de março, acaba de revelar neste fim de semana a estação de Queluz de Baixo, em comunicado.

O “reality show”, mais uma vez com concorrentes anónimos, regressa ao pequeno ecrã logo depois do fim do “Desafio Final II”, com Cláudio Ramos, mais uma vez, à frente das operações.

No vídeo que revela a data de estreia, o apresentador entra na brincadeira e sugere que vai, finalmente, de férias para as Maldivas, mas é interrompido pelo “Big Brother” que o envia para as Maldivas… na Malveira.

Inicialmente, seria Cristina Ferreira a conduzir mais esta edição com participantes anónimos mas, dadas as boas audiências, a escolha voltou a recair em Cláudio Ramos.