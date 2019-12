View this post on Instagram

❤️ O Primeiro Choro ❤️⁣⁣ ⁣⁣ Às 35 semanas resolveu surpreender-nos e o dia 1 de Dezembro passou a ser tão mas tão mais especial. Bem vinda ao nosso mundo, Caetana. Já te temos nos braços e fomos abençoados com uma filha linda e saudável. ⁣⁣ ⁣ Com o coração a rebentar de amor é impossível descrever tanta emoção. 💕