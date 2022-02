Jaciara expulsa do “Big Brother Famosos”

Jaciara foi expulsa na noite deste domingo do “Big Brother Famosos”. A brasileira não conseguiu levar a melhor a Kasha.

Mais uma gala do “Big Brother Famosos”, mais uma expulsão: desta vez foi a brasileira Jaciara a sair da “casa mais vigiada do país”, com 52 por cento dos votos, contra os 48 de Kasha, que assim se mantém em jogo.

Recorde-se que a participante teve uma semana sob “ataque” dos apoiantes de Bruno de Carvalho, depois de dizer a Liliana Almeida que estava “aprisionada” pelo ex-presidente do Sporting.

Ana Garcia Martins, mais conhecida pela “Pipoca Mais Doce”, admite que o confronto com o agora DJ pode ter sido decisivo na hora da expulsão. “Ela ter-se imposto contra o Bruno pode ter pesado nesta expulsão”, afirmou a comentadora durante a gala da TVI.

Flávio Furtado, o outro comentador, também deu a sua opinião. “A Jaciara entrou meia perdida, se há concorrente que tenho dúvidas que será mesmo assim… é a Jaciara”, defendeu.

“Ela é guerreira e defende aquilo em que acredita. Ela é bem-disposta e não estava à espera desta decisão”, referiu a amiga Inês. A filha está “muito orgulhosa dela”, acrescentou na gala deste domingo.