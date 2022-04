Jaciara “traumatizada” depois de ver Nuno Homem de Sá nu

Jaciara revelou ter ficado “traumatizada” depois de ter visto Nuno Homem de Sá na casa de banho sem qualquer peça de roupa.

A concorrente do “reality show” “Big Brother Famosos” (TVI) deparou-se com o ator nu na casa de banho. Chocada com a situação, a antiga companheira de Deco foi contar o sucedido aos colegas da casa.

“Vi a cena mais triste do mundo agora”, começou por admitir aos restantes jogadores que estavam cá fora a conversar.

“Fui ao confessionário e quem eu pego ‘peladão’ a tomar banho? O Nuno. Fiquei traumatizada”, afirmou, entre risos.