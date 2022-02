Jani Gabriel e Rui Porto Nunes estão noivos. O anúncio foi feito pelo casal nas redes sociais e os famosos já reagiram à novidade.

A apresentadora disse que “sim” ao pedido de casamento do ator. No perfil de Instagram, a comunicadora publicou um vídeo em que surge a dizer “sim, aceito”, com diversas imagens do casal.

“Queres dançar comigo para sempre?” escreveu a apresentadora na legenda.

Já o intérprete partilhou o mesmo vídeo, apenas com a legenda: “Ela disse que sim!”

Na secção de comentários, diversas caras conhecidas do público deram os parabéns aos noivos. “Aiiii! Parabéns!” escreveu Carolina Patrocínio. “OMG ADORO! Que lindos! Parabéns! Parabéns! Parabéns!” atirou Vanessa Oliveira.

Por sua vez, Cláudia Borges comentou: “Aaaaaaaahhhhh Parabéns, bonecos! Que lindos!”