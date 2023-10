Jéssica Antunes e Rui Figueiredo descobrem sexo do bebé

Jéssica Antunes e Rui Figueiredo acabam de descobrir o sexo do bebé: vem aí uma menina para se juntar ao pequeno Isaac.

Jéssica Antunes e Rui Figueiredo, que se conheceram no “Big Brother”, da TVI, já conhecem o sexo do bebé: vem aí uma menina.

A descoberta foi feita a bordo de um barco, junto ao rio, durante o chá revelação, com uma imensa explosão cor de rosa.

“O nosso mundo agora tem duas cores. Benedita, os papás e o mano estão à tua espera”, escreveu o casal nas redes sociais, que se ajoelhou e abraçou na hora da revelação.

No mês passado, Jessica Antunes falou do pressentimento que tinha sobre a segunda gestação: “Sinceramente não sei se é um ‘feeling’ ou se é só uma maneira de me auto convencer de que é um menino… não posso dizer que não amava ser mãe de menina. Mas o que vier, que venha com saúde”, respondeu aos seguidores.

Além de contar que o filho Isaac está prestes a entrar para a creche, a ex-“BB” falou, ainda, sobre o casamento com o companheiro: “Não que não seja importante, mas existem neste momento outras prioridades que se sobrepõem e não temos ainda nada definido. Não começámos sequer a pensar nisso”.