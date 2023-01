Jessica Athayde revela que procurou ajuda para lidar com a adição de Diogo Amaral

Jessica Athayde revelou, esta terça-feira, 17 de janeiro, que procurou ajuda de profissionais de saúde para saber lidar com o problema de Diogo Amaral com drogas.

A atriz, de 37 anos, explicou, no programa “Júlia” (SIC), que se trata de um trabalho muito emocional e desafiante. A intérprete confessou estar orgulhosa do desenvolvimento do companheiro.

“É muito trabalho emocional, é desafiante. Às vezes ainda é. Nunca escondi, sempre fui aberta sobre isto e toda a gente sabe da doença que o Diogo tem, mas que está ótimo. Para mim é um orgulho vê-lo da forma como está. Gosto mais dele agora do que gostava antes”, disse.

Após ter frequentado grupos de apoio, a artista admitiu ter percebido que a adição é uma doença e não uma escolha. “É importante compreender que é uma doença e era uma coisa que eu não sabia. Achava que não, na realidade não achava muita coisa”, afirmou.

Jessica Athayde adiantou que ter procurado a ajuda de uma psicologa também foi importante. “Foi importante a forma como estive acompanhada pela minha psicóloga, por uma psicóloga aconselhada diretamente pela clínica para compreender tudo”, acrescentou.

“A partir daí as coisas tornam-se mais fáceis de perceber. Perdoar, esquecer, isso já é outra coisa, já demora mais tempo. Mas acredito, como a Mariama Barbosa dizia: o que interessa é o amor”, rematou a atriz, que tem um filho, Oliver, fruto da relação com Diogo Amaral.