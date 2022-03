Joana foi a eliminada do “Big Brother”, na TVI

Joana Schreyer foi a escolhida pelos portugueses para a abandonar a casa mais vigiada do país, este domingo, 12 de dezembro.

Débora, Rui Pinheiro, Bruno e Joana eram os quatro concorrentes em risco de abandonar o “reality show” “Big Brother”, na TVI.

Os primeiros concorrentes a serem salvos foram Rui Pinheiro e Débora, com 1% e 13 % do votos. De seguida Bruno e Joana defrontaram-se na Sala do Perigo e os portugueses acabaram por salvar Bruno com 48% do votos. A jovem do Seixal foi assim expulsa com 52% dos votos.

“Foi a melhor experiência da minha vida. Voltaria a repetir todos os momentos que lá passei. Aprendi imenso e levo daqui o meu melhor amigo que é… o Big Brother”, lê-se na publicação que dá conta da expulsão de Joana.