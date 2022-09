Joana Schreyer e Ricardo Pereira regressam para dose dupla de “Big Brother”

Joana Schreyer e Ricardo Pereira regressaram à “casa mais vigiada do país”, desta vez para participar na nova edição do “Big Brother” (TVI).

O “personal trainer”, de Alverca, e a profissional da área da estética, do Seixal, conheceram-se no “Big Brother 2021”. Agora, regressaram para participar a nova edição do “reality show”.

Antes de o casal entrar, Diogo Marques, de Vila Nova de Gaia, entrou na casa como um homem “trabalhador e respeitador”. O sonho do “freelancer” é um construir uma família “unida, estável e feliz”.

Mafalda Diamond, de 20 anos, chega do Porto para o “Big Brother”, com o objetivo de “jogar para ganhar”.

Atualmente, a jovem estuda Gestão de Empresas, está solteira e assume-se como a “rainha dos saldos”.