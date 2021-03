João Paulo Rodrigues tem novo programa na RTP1: “Não imagino a minha vida sem música”

Depois de dois projetos consecutivos na RTP1, o humorista chega, em breve, ao terceiro, um formato musical que vai por os concorrentes a cantar no karaoke a partir de sábado, dia 13.

João Paulo Rodrigues soma e segue na RTP1. Após a desconfiança gerada pelo fim do contrato de exclusividade na SIC – cujo último trabalho foi o “Tino” da série “Golpe de Sorte” -, “Jota” não esperou pela demora, voltou à RTP1 e faz três programas de uma assentada. O também cantor começou por conduzir mais uma temporada de “Missão: 100 por cento português”, ao lado de Vera Kolodzig, numa viagem pelo melhor que Portugal tem para oferecer e seguiu-se o “Hoje é Domingo”, aos fins de semana, um formato de variedades com a radialista da Rádio Comercial Vera Fernandes.

Agora, a partir de dia 13 de março, às 21.00 H, na estação pública, João Paulo Rodrigues vai começar a apresentar o “Não Te Esqueças da Letra”, um programa de karaoke que vai por os concorrentes a cantar, num formato que é adaptado do norte-americano “Don’t Forget the Lyrics”.

“A música é muito especial para mim. Não consigo imaginar a minha vida sem ela. Este é um espaço de diversão para toda a família. Vai ser sinónimo de boa-disposição e boas gargalhadas, em estúdio e em casa”, garante o apresentador.

No centro do palco, e de microfone em punho, os concorrentes são acompanhados pela banda residente. Aqui só têm de encantar e não desafinar. A letra das canções está no ecrã – mas só até determinado momento. Quando a letra desaparece, os concorrentes vão ter de a completar e a RTP vai dar um prémio a quem as souber de cor.

Assim começa a mecânica do jogo, que se divide em duas fases. Na Fase 1, dois concorrentes enfrentam-se num duelo emocionante, disputando diferentes categorias de canções. O vencedor, aquele que ganhar mais pontos respondendo corretamente ao maior número de palavras pedidas, avança para a Fase 2, mas agora sozinho. Aqui vai jogar as seis categorias da noite, com o objetivo de subir os patamares da “Árvore do Dinheiro”, até aos cinco mil euros.

Se acertar em todas as letras pedidas nas seis categorias, tem ainda a oportunidade de ganhar o prémio máximo, jogando a Canção dos dez mil euros. Mas, para o conquistar, o concorrente tem de ter na ponta da língua as letras de dez temas que se tornaram êxitos em Portugal.