João Paulo Sousa cria o seu primeiro “talk show”

João Paulo Sousa lançou mais um projeto digital e criou o seu próprio “talk show” de domingo à noite: João Paulo SHOWsa.

Em apenas um minuto, no seu Instagram, o ator da SIC faz um apanhado sobre a atualidade da semana, com muito sentido de humor, com convidados e sobretudo, com uma mensagem: “João Paulo SHOWsa” é um “talk show” para todos os que se queiram divertir nas redes sociais.

O comunicador também é autor da “Sentimento FM”, um programa de entrevistas online, com personalidades nacionais que admira, ao qual acrescentou a rubrica “Sou teu fã!”, na qual lê uma mensagem enviada por um seguidor. O formato acontece todas as quartas-feiras, em direto, às 21h30.

Atualmente, João Paulo Sousa é um dos principais locutores da Cidade FM e está a gravar uma série para a RTP. É, também, o apresentador da “Gala GQ Men of The Year”, um dos “hosts” da “red carpet” dos Globos de Ouro e colaborador residente d’”O Programa da Cristina”, na SIC.

