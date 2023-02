Jogador de futebol de praia Nuno Belchior entra no programa “O Triângulo”

Nuno Belchior entrou dentro da casa mais vigiada do país para participar no programa “O Triângulo”, da TVI.

O capitão da seleção nacional de futebol de praia está entre os concorrentes do novo programa do quarto canal. “É muito competitivo e não admite preguiça, nem faltas de respeito”, pode ler-se na apresentação nas redes sociais da TVI.

“Assume ter mau acordar e não lidar bem com pessoas com pouca higiene, chatas e que ocupem muito espaço. Diz-se sincero, amigo e justo. É uma pessoa com personalidade forte, tem as suas ideias e gosta de levá-las até ao fim”.

Entraram ainda Ricardo Pacheco e Jéssica Pereiro, que se casaram há cinco meses, contudo acabou por entrar Ricardo Pacheco dentro da casa, depois de os dois estarem juntos no confessionário.

Destaque ainda para a entrada de Rosa, Rafael e Samatha que foram apresentados, em direto, mas ficaram em estúdio com a apresentadora Cristina Ferreira.