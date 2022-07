‘Extremamente Desagradável’ de férias, chega ‘Julho Isidro’

Joana Marques vai estar de fora das manhãs da Renascença já a partir desta segunda-feira, 4 de julho. A humorista que assina o segmento de humor Extremamente Desagradável vai de férias e só regressa em setembro.

Até lá, o espaço matutino As Três da Manhã vai continuar entregue a Ana Galvão e a Inês Lopes Gonçalves e, durante este período, ambas animadoras de rádio contarão com um segmento de homenagem a Júlio Isidro.

Julho Isidro, com o apoio do rosto do pequeno ecrã, de 77 anos, pretende por em evidência as novidades e sugestões culturais, ao jeito do que o apresentador fez ao longo da sua carreira, que se tornou célebre por lançar inúmeros talentos na música, na representação e não só.

‘Julho Isidro’ assume a antena da rádio durante as manhãs dos vidas de semana, às 8.15 horas.