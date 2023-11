Jorge Corrula recebe mensagem de aviso para não falar mais na guerra

Jorge Corrula partilhou com os seguidores que foi avisado para não falar mais sobre a guerra entre o Hamas e Israel.

Uma mensagem em jeito de “aviso”: Jorge Corrula contou que foi aconselhado a não falar mais sobre o conflito que opõe Israel ao Hamas.

“Fui aconselhado a não falar mais no genocídio que está a acontecer em Gaza”, referiu o ator da SIC nas redes sociais.

“Se continuar a fazê-lo, posso vir a ser prejudicado profissionalmente”, acrescentou Jorge Corrula.

“Mais alguém recebeu esta mensagem”, questionou ainda o ator.

Há dois dias, Jorge Corrula tinha apelado a um “cessar fogo imediato”: “Sou pela Paz! Pela defesa dos mais fracos! Não me venham com argumento do género ‘sim, mas…’ ou ‘então és a favor do terrorismo’”, escreveu o intérprete no perfil de Instagram.