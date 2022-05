José Carlos Pereira já escolheu o nome para o terceiro filho

José Carlos Pereira já escolheu o nome que vai dar ao seu terceiro filho. O ator e a namorada, Inês de Góis, optaram por Afonso.

Prestes a ser pai pela terceira vez, o segundo fruto da relação com a namorada, o ator, de 43 anos, referiu, durante uma entrevista de Ana Rita Clara, emitida na TVI Ficção, o nome escolhido pelo casal para o bebé.

“Ainda não sabemos bem… Ou fica Afonso ou fica Afonso Duarte. Ainda não sabemos, mas será Afonso”, contou.

O intérprete admitiu que está feliz, mas preocupado com a “logística e a falta de tempo para ajudar”. “É mais uma criança que vem a caminho. É, sempre, mais uma vida, mais um filho. Mas, ao mesmo tempo, estamos preocupados com toda a logística que será necessária e a minha falta de tempo para ajudar”, prosseguiu.

“Vou ter de rever algumas coisas, porque vai ser bem complicado. Se calhar, vou dormir menos do que já durmo. Mas tudo se consegue”, rematou José Carlos Pereira.

Além do bebé que está por chegar, o artista, que integra o elenco da novela “Festa é Festa” (TVI), também é pai de Tomás, que nasceu em abril do ano passado, fruto do namoro com Inês de Góis, e do filho mais velho, Salvador, fruto do antigo relacionamento com Liliana Aguiar.