José Carlos Pereira já tem o filho em casa

José Carlos Pereira recorreu às redes sociais para revelar que o filho recém-nascido, que nasceu no dia 7 de julho, já se encontra em casa.

O ator, de 43 anos, partilhou no InstaStories, ferramenta do Instagram, uma imagem do bebé e adiantou: “Finalmente já estou em casa”.

Também a companheira do intérprete, Inês de Góis, destacou o momento no seu perfil de Instagram com uma nova imagem do menino.

Afonso Duarte é o segundo filho em comum do casal que já conta com Tomás de um ano.

No entanto, o ator é ainda pai de Salvador, de cinco anos, fruto da relação anterior com Liliana Aguiar.